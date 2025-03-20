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Gözaltı süresi ne kadar, kaç gün 2025? Yasal gözaltı süresi

Gözaltı süresi ne kadar, kaç gün 2025? Yasal gözaltı süresi Bir kişinin suç işlediğine dair makul şüphe varsa, soruşturma kapsamında gözaltına alınabilir. Peki; gözaltı süresi ne kadar, kaç gün, kaç saattir? İşte yasal gözaltında tutulma süresi...