Gözaltı süresi ne kadar, kaç gün 2025? Yasal gözaltı süresi

Gözaltı işlemi, bir kişinin suç işlediğine dair makul şüphe nedeniyle geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanmasını ifade eder.
Gözaltına alınma uygulaması, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) tarafından gerçekleştirilir.
Gözaltına alınan kişi karakola götürülür ve gözaltı kaydı yapılır. Kişinin eşyaları ve üzerindeki kişisel eşyalar teslim alınarak kayıt altına alınır.
Eğer sağlık sorunu varsa doktor kontrolünden geçirilmesi gerekir.
Gözaltındaki kişi, savcının belirlediği süre içinde ifadesi alınmak üzere çağrılır.
Peki, gözaltı süresi ne kadar, kaç saattir? Türkiye'de yasal gözaltında tutulma süresi...
GÖZALTI SÜRESİ NE KADAR 2025
Kural olarak gözaltı süresi 24 saati geçemez. Toplu olarak işlenen suçlarda (3 veya daha fazla kişi) gözaltı süresi toplamda 4 güne kadar uzatılabilir.
Bireysel suçlarda: En fazla 24 saat
Toplu suçlarda (birden fazla kişiyle işlenen suçlar): En fazla 48 saat
Olağanüstü Hâl (OHAL) durumlarında: Süre daha uzun olabilir