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Gözler hesaplarda! Enflasyon farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli ödeme tarihleri

Gözler hesaplarda! Enflasyon farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli ödeme tarihleri 6 aylık enflasyon farkı kapsamında ödeme alacak olan memur ve memur emeklilerinin gözü hesaplarda. Peki, enflasyon farkları ne zaman ödenecek? Ayın kaçında yatacak? İşte verilen tarih...