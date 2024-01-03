Gözler hesaplarda! Enflasyon farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli ödeme tarihleri

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TÜİK, zam oranını belirleyecek olan enflasyon verilerini açıkladı.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyonuyla belli oldu.
6 aylık enflasyon farkı sonucu yüzde 37,57lik emekli zammı ortaya çıktı.
Şimdi ise gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.
Sık sık hesaplarını kontrol eden memur ve emekli memurlar, "enflasyon farkı ne zaman yatacak" merak ediyor.
İşte zamlı maaş ve enflasyon ödemelerinin yatacağı tarih...
Ödeme tarihi
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.