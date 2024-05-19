Gözler onu arıyor: Eda Erdem neden kadroda yok? Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı... Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları kadrosunda Eda Erdem'i göremeyenler, kaptanın neden oynamadığını merak ediyor. Peki, Eda Erdem neden oynamıyor? Neden kadroda yok? İşte sebebi...

ensonhaber.com

2024 VNL Milletler Ligi'nin ilk haftası Antalya'da tamamlanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, var gücüyle sahada.

İlk maçında Japonya'ya yenilen Milliler, akabinde Hollanda'yı yendi ancak İtalya'ya mağlup oldu.

Haftanın son maçı ise Fransa ile yapılıyor.

Filenin Sultanları kadrosunda yıldız isimler yer alırken, kaptan Eda Erdem'i yokluğu da dikkat çekiyor.

Maçları saha kenarından takip eden Eda Erdem Dündar'ın neden kadroda yer almadığı merak konusu oldu.

Peki, Eda Erdem neden oynamıyor? İşte sebebi...

Milli voleybolcu Eda Erdem'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Milletler Ligi'nin ilk haftasında forma giymeyeceği aktarıldı.

Milli voleybolcu Eda Erdem'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Milletler Ligi'nin ilk haftasında forma giymeyeceği aktarıldı.

Takım menajeri Pelin Çelik, TRT Spor için yaptığı açıklamalarda Eda Erdem'in sakatlığı hakkında şunları söyledi:

"Sezon içerisinden gelen bir bilek sakatlığı vardı. Sezon içerisinde sakatlığına rağmen mücadele etmişti. Eda'nın sağlığı, tüm oyuncularımızın sağlığı tüm kupalardan bütün şampiyonluklardan çok daha önemli. Olimpiyatlar ve Milletler Ligi finalleri öncesi teknik ekibimizle riske etmemeye karar verdik. Endişelenecek bir durum yok. Eda aslında takımla antrenmanlara katılacak düzeyde ama biz biraz daha onun %100 dönüşü için Eda'nın birazcık daha zamana ihtiyacı olacağına karar verdik."

Eda Erdem'in yerine ise, Eczacıbaşı Dynavit'te de kaptan olan Simge Aköz, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Filenin Sultanları'na kaptanlık edecek.