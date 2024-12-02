Gözlük sapındaki sayıların anlamı şoke etti!

Yağmur Dinç

Muhtemelen birçok kez fark ettiniz ancak araştırmadınız.

Gözlük saplarındaki numaralar, zaman zaman dikkat çekiyor.

Ne anlama geldiği ise pek bilinmiyor.

Gözlükler, görme sorunu yaşayanlar için hayatı kolaylaştıran önemli bir araçtır. Ancak, gözlük seçerken yalnızca gözlüğün tasarımı ve lens kalitesi değil, aynı zamanda gözlüğün boyutları da büyük bir rol oynar.

Gözlüklerin sap kısmında yer alan sayılar, gözlüğün doğru uyumunu sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu sayılar, lensin genişliğinden sap uzunluğuna kadar çeşitli ölçüleri ifade eder ve gözlüğün başınıza nasıl oturduğunu belirler.

Peki, gözlüklerin sapındaki bu sayılar ne anlama gelir? İşte yanıtı!

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Gözlüklerin sapındaki sayılar genellikle üç temel ölçüyü içerir: lens genişliği, burun köprüsü genişliği ve sap uzunluğu.

Her bir ölçü, gözlüğün nasıl oturduğunu ve hangi yüz tipine uygun olduğunu belirlemede yardımcı olur.

Yani bu ölçüler, gözlüklerin yüzünüze uyum sağlamasına, gözlüklerin başınızda kaymamasına ve rahatça kullanılabilmesine yardımcı olur.