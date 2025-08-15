Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa müsabakası nedeniyle 1. hafta maç oynamayan Fenerbahçe bu sezon Lig'de ilk maçına çıkacak.

Göztepe'ye rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe bu başarılı istatistiği sürdürmek istiyor.

Açılış haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe ise taraftarı önünde çıkacağı ilk maçıda kazanmak istiyor.

Futbolseverler Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.