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Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. Maça saatler kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadro...