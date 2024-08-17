Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, ligin yeni ekiplerinden Göztepe ile sahaya çıkıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi’ne Lille ile berabere kalarak veda etmişti, şimdi ise gözünü lige çevirmiş durumda.
Jose Mourinho’nun öğrencileri, Göztepe karşısında galibiyetle moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe cephesinde, Lille maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu ve Fred, Göztepe karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.
Ancak, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat geçen sezondan kalan cezaları nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.
Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri.