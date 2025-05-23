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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

Göztepe ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Futbolseverler Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman?

Göztepe - Galatasaray maçı 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.