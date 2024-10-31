Hüseyin Topuz

Gözlerimiz, dünyayı algılamamızı sağlayan en önemli duyu organlarımızdan biridir.

Bu karmaşık organın işleyişinde kritik bir rol oynayan birçok yapı bulunur.

Bu yapılardan biri de gözümüzün ortasında bulunan ve gözbebeği olarak adlandırılan deliktir.

Peki, gözümüzün içindeki delik ne işe yarar? Bu haberimizde gözümüzün içindeki deliğin işlevi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Gözümüzdeki delik, yani gözbebeği (pupil), ışığın gözümüze girmesini sağlayan bir yapıdır.

Gözbebeği, ışık miktarını ayarlayarak retina üzerindeki görüntüyü netleştirir.

Aydınlık ortamlarda gözbebeği daralır, böylece daha az ışık alır; karanlık ortamlarda ise genişleyerek daha fazla ışığın girmesine izin verir.

Bu şekilde, gözümüz farklı ışık koşullarında etkili bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, gözbebeği refleksleri, bazı sağlık sorunlarının teşhisinde de önemli bir rol oynar.