Gram altın kaç TL? 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları, 10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül 2025 günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...

Gram altın

Alış: 4.867 TL

Satış: 4.940 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.975 TL

Satış: 8.060 TL

Yarım altın

Alış: 15.949 TL

Satış: 16.118 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 32.662 TL

Satış: 33.162 TL