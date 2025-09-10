Gram altın kaç TL? 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları, 10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.
Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül 2025 günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın
Alış: 4.867 TL
Satış: 4.940 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.975 TL
Satış: 8.060 TL
Yarım altın
Alış: 15.949 TL
Satış: 16.118 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 32.662 TL
Satış: 33.162 TL