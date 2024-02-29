Gram altın 2043 lira oldu! 29 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılmaktadır. Altının günlük durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Elinde altın bulunduranlar ve altın almak isteyenler güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.
Altını takip edenler internette 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, 29 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.042,99 TL
Satış: 2.043,37 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.388,12 TL
Satış: 3.464,37 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 14.044,00 TL
Satış: 14.256,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.755,06 TL
Satış: 6.928,74 TL
Altın ons
Alış: 2.035,63 Dolar
Satış: 2.035,95 Dolar