Gram altın 2043 lira oldu! 29 Şubat 2024 güncel altın fiyatları Altın fiyatları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılmaktadır. Altının günlük durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Elinde altın bulunduranlar ve altın almak isteyenler güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Altını takip edenler internette 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki, 29 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.042,99 TL

Satış: 2.043,37 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.388,12 TL

Satış: 3.464,37 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 14.044,00 TL

Satış: 14.256,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.755,06 TL

Satış: 6.928,74 TL

Altın ons

Alış: 2.035,63 Dolar

Satış: 2.035,95 Dolar