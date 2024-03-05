Gram çeyrek devri kapandı! Yatırımcıların yeni gözdesi: Gremse altın! İşte fiyatları… Altın, her zaman güvenli liman olmuştur. Ancak artık altın yatırımı sadece gram ve çeyrek altınla sınırlı değil. Gremse altın ve Kapalıçarşı beşli altın gibi yeni trendler, altın dünyasına farklı bir soluk getiriyor. İşte fiyatları…

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Altın, kuşaklar boyunca insanların güvenli limanı olmuş ve belirsiz zamanlarda sığındıkları en değerli varlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Ancak altın yatırımı, sadece çeyrek veya gram altınlarla sınırlı değil.

Son zamanlarda altın takı dünyasında yaşanan yenilikler, yatırım anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyor.

Geleneksel altın takı ve yatırım modellerinin ötesine geçen yeni trendler, hem yatırımcıların hem de takı meraklılarının dikkatini çekiyor.

Özellikle gremse altın ve Kapalıçarşı beşli altın gibi inovatif ürünler, altın dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Bu altınlar, özellikle koleksiyonerler ve tarih tutkunları için büyük bir ilgi odağı haline geliyor. İşte fiyatları…

Gremse ve Kapalıçarşı beşli altın fiyatları

Gremse Altın

Alış: 35.125,01 Satış: 35.942,06

Beşli Altın

Alış: 71.128,14 Satış: 72.543,60

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.