Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 1 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 1 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.036 TL

Satış: 3.037 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.000 TL

Satış: 5.115 TL

Yarım altın

Alış: 9.969 TL

Satış: 10.231 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 21.032 TL

Satış: 21.042 TL