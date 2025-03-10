Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 10 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

Tarihten günümüze en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 10 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.416 TL

Satış: 3.417 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.550TL

Satış: 5.676 TL

Yarım altın

Alış: 11.067 TL

Satış: 11.353 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 23.008 TL

Satış: 23.356 TL