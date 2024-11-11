Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 11 Kasım 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 11 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.955 TL
Satış: 2.956 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.914 TL
Satış: 5.026 TL
Yarım altın
Alış: 9.798 TL
Satış: 10.052 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.372 TL
Satış: 20.680 TL