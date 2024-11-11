Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 11 Kasım 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 11 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.955 TL

Satış: 2.956 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.914 TL

Satış: 5.026 TL

Yarım altın

Alış: 9.798 TL

Satış: 10.052 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.372 TL

Satış: 20.680 TL