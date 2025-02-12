Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 12 Şubat 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 12 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.352 TL

Satış: 3.353 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.478 TL

Satış: 5.603 TL

Yarım altın

Alış: 10.923 TL

Satış: 11.206 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 22.697 TL

Satış: 23.040 TL