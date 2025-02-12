Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 12 Şubat 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 12 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.352 TL
Satış: 3.353 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.478 TL
Satış: 5.603 TL
Yarım altın
Alış: 10.923 TL
Satış: 11.206 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.697 TL
Satış: 23.040 TL