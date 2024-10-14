Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 14 Ekim 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

En popüler yatırım araçlarından olan altın hem bir yatırım aracı hem de güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir.

Dünyadaki gelişmeler ve yaşanan ekonomik belirsizlikler ile birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Bu yüzden yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.

Peki, 14 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.934 TL

Satış: 2.935 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.882 TL

Satış: 4.994 TL

Yarım altın

Alış: 9.734 TL

Satış: 9.989 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.250 TL

Satış: 20.556 TL