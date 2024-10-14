Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 14 Ekim 2024 altın fiyatları...

En popüler yatırım araçlarından olan altın hem bir yatırım aracı hem de güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir.
Dünyadaki gelişmeler ve yaşanan ekonomik belirsizlikler ile birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Bu yüzden yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.
Peki, 14 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.934 TL
Satış: 2.935 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.882 TL
Satış: 4.994 TL
Yarım altın
Alış: 9.734 TL
Satış: 9.989 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.250 TL
Satış: 20.556 TL