Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 14 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülmüştür.
Altının gram fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok faktörden etkilenir.
Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.
Peki, 14 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.045 TL
Satış: 3.046 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.882 TL
Satış: 4.993 TL
Yarım altın
Alış: 9.734 TL
Satış: 9.987 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.250 TL
Satış: 20.556 TL