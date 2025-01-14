Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 14 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülmüştür.

Altının gram fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok faktörden etkilenir.

Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.

Peki, 14 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.045 TL

Satış: 3.046 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.882 TL

Satış: 4.993 TL

Yarım altın

Alış: 9.734 TL

Satış: 9.987 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.250 TL

Satış: 20.556 TL