Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 16 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler tarafından yakından izleniyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyon oranları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Özellikle elinde altın bulunduran vatandaşlar, günlük olarak “Altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları, her gün güncellenen verilerle merak ediliyor. Peki, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.347 TL

Satış: 4.348 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.016 TL

Satış: 7.175 TL

Yarım altın

Alış: 13.989 TL

Satış: 14.350 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.061 TL

Satış: 29.500 TL