Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 16 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler tarafından yakından izleniyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyon oranları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Özellikle elinde altın bulunduran vatandaşlar, günlük olarak “Altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.
Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları, her gün güncellenen verilerle merak ediliyor. Peki, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.347 TL
Satış: 4.348 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.016 TL
Satış: 7.175 TL
Yarım altın
Alış: 13.989 TL
Satış: 14.350 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.061 TL
Satış: 29.500 TL