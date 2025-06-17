Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
Altın fiyatı döviz kurları, merkez bankası kararları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktör tarafından etkileniyor.
Bu nedenlerle yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, altının günlük fiyat hareketlerini yakından izliyor.
Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadar? İşte 17 Haziran 2025 güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.287 TL
Satış: 4.288 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.934 TL
Satış: 7.092 TL
Yarım altın
Alış: 13.824 TL
Satış: 14.185 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.717 TL
Satış: 29.151 TL