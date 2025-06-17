Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi

Altın fiyatı döviz kurları, merkez bankası kararları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktör tarafından etkileniyor.

Bu nedenlerle yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, altının günlük fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadar? İşte 17 Haziran 2025 güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 4.287 TL

Satış: 4.288 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.934 TL

Satış: 7.092 TL

Yarım altın

Alış: 13.824 TL

Satış: 14.185 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.717 TL

Satış: 29.151 TL