Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 2 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Yıllar boyunca en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Peki, 2 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.995 TL
Satış: 2.995 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.816 TL
Satış: 4.927 TL
Yarım altın
Alış: 9.602 TL
Satış: 9.854 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.230 TL
Satış: 20.240 TL