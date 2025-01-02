Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 2 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Yıllar boyunca en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Peki, 2 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.995 TL

Satış: 2.995 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.816 TL

Satış: 4.927 TL

Yarım altın

Alış: 9.602 TL

Satış: 9.854 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.230 TL

Satış: 20.240 TL