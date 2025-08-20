Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 20 Ağustos 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.
Peki, 20 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.369 TL
Satış: 4.370 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.053 TL
Satış: 7.213 TL
Yarım altın
Alış: 14.063 TL
Satış: 14.426 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.256 TL
Satış: 29.698 TL