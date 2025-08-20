Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 20 Ağustos 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.

Peki, 20 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.369 TL

Satış: 4.370 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.053 TL

Satış: 7.213 TL

Yarım altın

Alış: 14.063 TL

Satış: 14.426 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.256 TL

Satış: 29.698 TL