Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Ekim 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Peki, 21 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3006 TL
Satış: 3007 TL
Çeyrek altın
Alış: 4971 TL
Satış: 5086 TL
Yarım altın
Alış: 9.912 TL
Satış: 10.172 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.610 TL
Satış: 20.921 TL