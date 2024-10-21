Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Ekim 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Peki, 21 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3006 TL

Satış: 3007 TL

Çeyrek altın

Alış: 4971 TL

Satış: 5086 TL

Yarım altın

Alış: 9.912 TL

Satış: 10.172 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.610 TL

Satış: 20.921 TL