Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 25 Ekim 2024 Cuma altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Peki, 25 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.999 TL
Satış: 3.000 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.010 TL
Satış: 5.124 TL
Yarım altın
Alış: 9.989 TL
Satış: 10.249 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.769 TL
Satış: 21.082 TL