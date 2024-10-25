Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 25 Ekim 2024 Cuma altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Peki, 25 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.999 TL

Satış: 3.000 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.010 TL

Satış: 5.124 TL

Yarım altın

Alış: 9.989 TL

Satış: 10.249 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.769 TL

Satış: 21.082 TL