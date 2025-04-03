Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer alıyor.
Peki, 3 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.809 TL
Satış: 3.810 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.190 TL
Satış: 6.332 TL
Yarım altın
Alış: 12.342 TL
Satış: 12.664 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 25.661 TL
Satış: 26.049 TL