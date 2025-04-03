Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer alıyor.

Peki, 3 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.809 TL

Satış: 3.810 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.190 TL

Satış: 6.332 TL

Yarım altın

Alış: 12.342 TL

Satış: 12.664 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 25.661 TL

Satış: 26.049 TL