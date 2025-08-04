Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.
Peki, 4 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.388 TL
Satış: 4.389 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.037 TL
Satış: 7.198 TL
Yarım altın
Alış: 14.030 TL
Satış: 14.396 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.172 TL
Satış: 29.613 TL