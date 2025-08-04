Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.

Peki, 4 Ağustos 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.388 TL

Satış: 4.389 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.037 TL

Satış: 7.198 TL

Yarım altın

Alış: 14.030 TL

Satış: 14.396 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.172 TL

Satış: 29.613 TL