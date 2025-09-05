Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 5 Eylül 2025 Cuma güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.
Peki, 5 Eylül 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.718 TL
Satış: 4.719 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.522 TL
Satış: 7.694 TL
Yarım altın
Alış: 14.998 TL
Satış: 15.389 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 31.202 TL
Satış: 31.674 TL