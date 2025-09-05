Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 5 Eylül 2025 Cuma güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.

Peki, 5 Eylül 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.718 TL

Satış: 4.719 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.522 TL

Satış: 7.694 TL

Yarım altın

Alış: 14.998 TL

Satış: 15.389 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 31.202 TL

Satış: 31.674 TL