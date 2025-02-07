Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 7 Şubat 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 7 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.310 TL

Satış: 3.311 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.329 TL

Satış: 5.450 TL

Yarım altın

Alış: 10.625 TL

Satış: 10.900 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 22.089 TL

Satış: 22.243 TL