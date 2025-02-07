Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 7 Şubat 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 7 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.310 TL
Satış: 3.311 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.329 TL
Satış: 5.450 TL
Yarım altın
Alış: 10.625 TL
Satış: 10.900 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.089 TL
Satış: 22.243 TL