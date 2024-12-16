Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 16 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaya devam ediyor.
16 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 16 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.991 TL
Satış: 2.992 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.825 TL
Satış: 4.935 TL
Yarım altın
Alış: 9.620 TL
Satış: 9.870 TL
Tam Altın
Alış: 19.301 TL
Satış: 19.679 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.005 TL
Satış: 20.308 TL