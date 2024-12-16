Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 16 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaya devam ediyor.

16 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 16 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.991 TL

Satış: 2.992 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.825 TL

Satış: 4.935 TL

Yarım altın

Alış: 9.620 TL

Satış: 9.870 TL

Tam Altın

Alış: 19.301 TL

Satış: 19.679 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.005 TL

Satış: 20.308 TL