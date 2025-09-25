Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 25 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.
Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 25 Eylül 2025 günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi..
Gram altın
Alış: 4.994 TL
Satış: 4.995 TL
Çeyrek altın
Alış: 8.236 TL
Satış: 8.422 TL
Yarım altın
Alış: 16.422 TL
Satış: 16.845 TL