Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 25 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 25 Eylül 2025 günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi..

Gram altın

Alış: 4.994 TL

Satış: 4.995 TL

Çeyrek altın

Alış: 8.236 TL

Satış: 8.422 TL

Yarım altın

Alış: 16.422 TL

Satış: 16.845 TL

