Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 6 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları...
Hüseyin Topuz

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

6 Mayıs Salı günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.192 TL

Satış: 4.193 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.658 TL

Satış: 6.810 TL

Yarım altın

Alış: 13.274 TL

Satış: 13.620 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.612 TL

Satış: 28.029 TL

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Hüseyin Topuz
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