Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 6 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
6 Mayıs Salı günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.192 TL
Satış: 4.193 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.658 TL
Satış: 6.810 TL
Yarım altın
Alış: 13.274 TL
Satış: 13.620 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.612 TL
Satış: 28.029 TL