Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları: 22 Ekim 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Peki, 22 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.011 TL
Satış: 3.012 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.993 TL
Satış: 5.108 TL
Yarım altın
Alış: 9.954 TL
Satış: 10.216 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.710 TL
Satış: 21.023 TL