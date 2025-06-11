Gram ve çeyrek altın kaç TL? 11 Haziran 2025 güncel altın fiyatları
Haber Merkezi

11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durum merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 4.206 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.767 TL'den alıcı buluyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 11 Haziran 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.206 TL

Satış: 4.207 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.767,TL

Satış: 6.922 TL

Yarım altın

Alış: 13.493 TL

Satış: 13.845 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 28.494 TL

Satış: 28.504 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor