Gram ve çeyrek altın kaç TL? 11 Haziran 2025 güncel altın fiyatları

Haber Merkezi
11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durum merak ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Gram altın sabah saatlerinde 4.206 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.767 TL'den alıcı buluyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 11 Haziran 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.206 TL
Satış: 4.207 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.767,TL
Satış: 6.922 TL
Yarım altın
Alış: 13.493 TL
Satış: 13.845 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.494 TL
Satış: 28.504 TL