Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuruları ne zaman, nereden açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde Green Card başvurularının sona ermesinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sonuç tarihi merak ediliyor.
ABD vatandaşı olmadan oturma ve çalışma iznine sahip olma hakkının tanındığı Green Card'a başvuruda bulunanlar vatandaşlar sonuç tarihi konusundaki araştırmalarına başladı.
Araştırmaların hız kazanmasıyla birlikte sürecin ilerleyişi heyecanla bekleniyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi henüz netlik kazanmadı. 2024 yılı Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta sona eren başvuru sonuçlarının tıpkı bu sene olduğu gibi 2025 yılının Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.