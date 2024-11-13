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Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuruları ne zaman, nereden açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuruları ne zaman, nereden açıklanacak? Geçtiğimiz günlerde sonlanan Green Card başvurularının ardından gözler sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Başvuru gerçekleştiren vatandaşlar tarafından hız kazanan aramalar sonuç tarihini merakla bekliyor. Peki Green Card başvurusu ne zaman açıklanacak?