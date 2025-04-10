Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları 2024 yılının Kasım ayında alındı.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
Green Card başvurusu yapan binlerce kişi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card 2025 başvuru sonuçlarında son durum...
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanmıştı.
2025 Green Card başvuru sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Green Card Sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Green Card başvuru sonuçlarına "www.dvlottery.state.gov" adresi üzerinden ulaşılabilecek.