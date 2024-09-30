Green Card başvuruları ne zaman? 2024/2025 Green Card başvuru tarihleri... 2024-2025 yılı Green Card başvuruları için geri sayım başladı. İşte Green Card başvurularının başlayacağı tarih.

Hüseyin Topuz

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Uzun süredir beklenen Green Card başvuruları her sene Ekim ay içerisinde yapılmaktadır.

Green Card için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor.

İşte, 2024-2025 Green Card başvuru tarihleri...

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Green Card başvuruları genellikle Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları "https://dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinde yapılacaktır.Başvuru yaptıktan sonra verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekmektedir.