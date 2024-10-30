Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 Green Card son başvuru tarihi

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları devam ediyor.
Uzun süredir beklenen Green Card başvuruları her sene Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.
4 Ekim'de başlayan Green Card başvurularının ne zamana kadar devam edeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Green Card için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman sona ereceğini yakından takip ediyor.
İşte, 2024-2025 Green Card başvurularının sona ereceği tarih...
Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?
Green Card için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card başvuruları "https://dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinde yapılacaktır.Başvuru yaptıktan sonra verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekmektedir.