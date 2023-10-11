Green Card çekilişi açıklandı mı? Green Card mülakat tarihleri 2024 ABD tarafından gerçekleştirilen Green Card çekilişine başvuranlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, 2023 Green Card çekilişi ne zaman sonuçlanacak? İşte tarihi...

ensonhaber.com Ekim-Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan Green Card çekilişinde sonuçlar merakla bekleniyor. 2023 yılında 4 Ekim Çarşamba günü başlayan başvurular ise 7 Kasım tarihinde sona eriyor. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan Green Card adlı kimlik, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor. Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme, yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor. Peki ABD Green Card 2023 çekilişi açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte takvim... Green card ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları bu yıl 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak. Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek