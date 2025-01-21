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Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...