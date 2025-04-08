Gremse altın nedir? Gremse altının farkı nedir?

Hüseyin Topuz

Altın, yüzyıllardır hem yatırım aracı hem de ziynet eşyası olarak değerini koruyan kıymetli bir madendir.

Farklı gramaj ve formlarda sunulan altın türleri arasında son yıllarda dikkat çekenlerden biri de gremse altındır.

Özellikle yatırım yapmak isteyenler ve yüksek gramajlı altın tercih edenler için öne çıkan gremse altın, hem değeri hem de görünümüyle dikkat çeker.

Halk arasında "gremse" olarak bilinen bu altın aslında yarım ziynet altının dört katı (yaklaşık 22 gram) ağırlığında olan özel bir altın türüdür.

"Gremse" kelimesi, Osmanlı döneminden kalan bir terim olup genellikle büyük ebatlı, ağır ve gösterişli altınlar için kullanılırdı.

İşte, gremse altın hakkında bilinmesi gerekenler...

Gremse altının özellikleri:

Ağırlığı: Yaklaşık 22 gram civarındadır.

Ayarı: Genellikle 22 ayar olur.

Görünüşü: Standart çeyrek ya da yarım altına göre daha büyük ve kalındır.

Kullanım alanı: Genellikle düğünlerde takı olarak ya da uzun vadeli yatırım amacıyla tercih edilir.

Gremse altının farkı nedir?

Gremse altını diğer altın türlerinden ayıran başlıca farklar şunlardır:

Çeyrek (1.75 gr), yarım (3.5 gr), tam (7 gr) ve Cumhuriyet altını (7.2 gr) gibi altınlardan çok daha ağırdır.

- Daha fazla altın içerdiği için değer olarak daha büyük yatırımlarda tercih edilir.

- Piyasada çok yaygın değildir, özel kuyumcularda ya da siparişle temin edilir.

- Büyük ve ağır olduğu için özellikle takı olarak takıldığında dikkat çeker.