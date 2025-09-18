GS Şampiyonlar Ligi maçı: Frankfurt - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun heyecanı yeniden başlıyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup maçlarına zorlu bir deplasmanla start veriyor.

Sarı-kırmızılı ekip, gruplara galibiyetle başlamak için Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor.

Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Kritik maç 18 Eylül Perşembe günü (bu akşam) TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Karşılaşmanın hakemi İtalyan Marco Guida olacak. Yardımcılık görevlerini ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrottiüstlenecek.

MUHTEMEL 11’LER

FRANKFURT: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

GALATASARAY: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Barış Alper Yılmaz