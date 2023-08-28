GSB 11.455 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuru şartları neler ve ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11.455 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte detaylar..

ensonhaber.com

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak alınacak personellerin hangi alanda istihdam edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 3295 büro personeli, 4138 destek personeli, 3622 koruma ve güvenlik görevlisi ile 400 psikolog alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama sonrası başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte başvuruların başlayacağı o tarih..

Başvurular ne zaman başlıyor?

Büro personeli, psikolog ve destek personeli için başvurular 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile başvuru şartları belli oldu. İşte başvuru şartları..

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Psikolog pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

2) Büro Personeli pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.