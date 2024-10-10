GSB yedek yurt sonuçları: KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversitelerin ek kontenjan ile kabul eden bölümlerine ek tercihler sonucunda yerleşen adaylar geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvurularını 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlamışlardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru süreci geride kalmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

GSB tarafından sonuçlar hakkında yapılacak olan duyuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK ek yurt başvuruları geçtğimiz yıl 1-5 Ekim tarihlerinde alınmış, sonuç duyurusu ise 9 Ekim'de gelmişti. 2024-2025 döneminde 3-7 Ekim 2024 tarihinde alınan başvuruların ardından GSB yedek yurt sonuçlarının 7 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.