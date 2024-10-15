GSS borcu olanlar dikkat! O tarihten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız...

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2012 tarihinden bu yana herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Türk vatandaşların sağlık hizmeti alabilmesi için 'yeşil kart' uygulaması yerine Genel Sağlık Sigortası uygulanmaya başlamıştı.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücret tutarın yüzde 3'ünü prim olarak ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayan ve borçları biriken vatandaşların ise 1 Ocak 2025 itibariyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayacakları belirtiliyor.

BORCU OLANLAR İÇİN YENİ DÜZELEME GELEBİLİR!

SGK tarafından söz konusu GSS uygulamasından yararlanan ancak ödeme yapmayan kişiler arasında gelir testi yaptırmayan ve prim borçları bulunan olan vatandaşlara tebligat gönderilmeye başlandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere haberine göre, Meclis’te borçların ertelenmesi konuşulmaya başlanmış ve gelecek olan torba yasalardan birinde GSS borcu olan vatandaşlar için de düzenleme yapılma ihtimali de yer alıyor.

Diğer bir seçenek ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için sürede uzatmaya gidilmesi.

Geçtiğimiz yıl prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.