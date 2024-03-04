Gül ve limonun içine ekleyin, topuklarınızdaki çatlakları silip süpürün… Birçok kişinin yaşadığı cilt problemlerinden biri de çatlayan topuklardır. Topuklarda meydana gelen çatlakları gidermek için birçok doğal yöntem mevcuttur. Topuklardaki çatlakları silip süpüren bu yöntemi uyguladığınızda başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak.

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Cilt problemleri birçok kişide farklı şekillerde görülebilir. Ancak ciltte meydana gelen çatlamış topuk sorunu hemen herkeste herhangi bir sağlık sorunundan kaynaklanmadan ortaya çıkar.

Soğuk havalar cildin kurumasına ve böylelikle çatlamasına neden olur. Çeşitli losyonlar ve kremler yardımıyla bu çatlakları gidermek mümkündür.

Ancak evde üç malzemeyle uygulayabileceğiniz bu yöntem ile ayak topuklarınızda meydana gelen çatlakları silip süpüreceksiniz.

Çatlak topuklara veda…

Kış ayaklarında yaşanan soğuk havaların daha fazla artmasına neden olduğu topuk çatlakları için evde hazırlayabileceğiniz mucizevi bir yöntem bulunuyor.

Uygulayacağınız bu yöntemle birlikte topuklarınızdaki çatlaklar yüzünden yazın açık ayakkabı giyme kabusuna son vereceksiniz.

Gliserin tahmin edebileceğiniz en iyi nemlendiricilerden biridir. Çatlak topuklara gliserin uygulamak da iyileşme sürecini kat be kat hızlandıracak yöntemlerin başında gelir.

Bir çorba kaşığı gliserini iki çay kaşığı gül suyu ve yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın. Bu karışımı topuklarınıza uygulayın ve bir çift temiz çorap giyin.

Gece yatmadan hemen önce bu yöntemi uyguladığınızda kısa süre içinde çatlak topuklara veda edeceksiniz.