Gün dönümü nedir? Kış gün dönümü ne zaman?

Hüseyin Topuz

Gün dönümü, doğanın ritmi ve insanlık tarihinin derin kültürel köklerine dayanan önemli bir astronomik olaydır.

Yılda iki kez gerçekleşen bu olay, güneşin gökyüzündeki hareketine bağlı olarak, günlerin en uzun veya en kısa olduğu dönemleri işaret eder.

Yaz gün dönümünde, Kuzey Yarımküre'de günler uzarken, güneşin etkisi en yoğun biçimde hissedilir ve bu dönemde doğa canlanır.

Kış gün dönümünde ise günler kısalır ve güneş ışığının en az olduğu zaman dilimine girilir.

Gün dönümleri, sadece astronomik değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir.

Kış gün dönümü ne zaman?

Yaz gün dönümünde (genellikle 21 Haziran civarı), Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır ve gün ışığı süresi en fazladır.

Kış gün dönümünde ise (genellikle 21 Aralık civarı), en kısa gündüz yaşanır ve gün ışığı süresi en azdır.

Bu tarihler, güneş ışınlarının Yengeç veya Oğlak dönencesine dik açıyla geldiği zamanlara denk gelir.

Gün dönümleri, mevsimlerin başlangıcını işaret eder ve birçok kültürde önemli etkinlikler ve kutlamalarla anılır.