Güncel akaryakıt fiyatları: 3 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu?

Son zamanlarda uluslararası akaryakıt fiyatlarında belirgin dalgalanmalar yaşanıyor.
Bunun en önemli sebeplerinden biri, Brent petrol fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi olarak gösteriliyor.
Bugün itibarıyla benzin ve motorine zam, LPG'ye ise indirim geldi.
Yenilenen fiyatlarla, benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim uygulandı.
Vatandaşlar, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 3 Mayıs 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,27 TL
LPG (Otogaz): 20,43 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 44,79 TL
Motorin: 42,24 TL
LPG (Otogaz): 20,87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 45,07 TL
Motorin: 42,51 TL
LPG (Otogaz): 20,51 TL
Fiyatlar şehirler ve bayiler arasında farklılık göstermektedir.