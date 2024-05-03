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Güncel akaryakıt fiyatları: 3 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları: 3 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Peki, 3 Mayıs benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…