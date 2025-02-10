Güncel altın fiyatları: 10 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

10 Şubat 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 10 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.344 TL

Satış: 3.345 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.362 TL

Satış: 5.484 TL

Yarım altın

Alış: 10.692 TL

Satış: 10.969 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 22.236 TL

Satış: 22.572 TL