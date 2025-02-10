Güncel altın fiyatları: 10 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
10 Şubat 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 10 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.344 TL
Satış: 3.345 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.362 TL
Satış: 5.484 TL
Yarım altın
Alış: 10.692 TL
Satış: 10.969 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.236 TL
Satış: 22.572 TL