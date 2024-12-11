Güncel altın fiyatları: 11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
11 Aralık 2024 Çarşamba gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 11 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.021 TL
Satış: 3.022 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.837 TL
Satış: 4.947 TL
Yarım altın
Alış: 9.645 TL
Satış: 9.895 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.052 TL
Satış: 20.356 TL