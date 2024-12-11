Güncel altın fiyatları: 11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

11 Aralık 2024 Çarşamba gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 11 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.021 TL

Satış: 3.022 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.837 TL

Satış: 4.947 TL

Yarım altın

Alış: 9.645 TL

Satış: 9.895 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.052 TL

Satış: 20.356 TL