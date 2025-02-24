Güncel altın fiyatları: 24 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

24 Şubat 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına sık sık yanıt arıyorlar.

Peki, 24 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.442 TL

Satış: 3.443TL

Çeyrek altın

Alış: 5.676TL

Satış: 5.805 TL

Yarım altın

Alış: 11.317TL

Satış: 10.610 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 23.665TL

Satış: 23.755 TL