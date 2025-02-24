Güncel altın fiyatları: 24 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
24 Şubat 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına sık sık yanıt arıyorlar.
Peki, 24 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.442 TL
Satış: 3.443TL
Çeyrek altın
Alış: 5.676TL
Satış: 5.805 TL
Yarım altın
Alış: 11.317TL
Satış: 10.610 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 23.665TL
Satış: 23.755 TL