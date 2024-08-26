Güncel altın fiyatları: 26 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları.. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte 26 Ağustos 2024 itibariyle güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

Editör: Salih Demirgan

26 Ağustos Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 26 Ağustos 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.748,35 TL

Satış: 2.748,82 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.478,64 TL

Satış: 4.580,75 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 18.830,00 TL

Satış: 18.840,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.929,29 TL

Satış: 9.161,50 TL